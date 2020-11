A Milano i monopattini di "Voi" gratis per gli operatori sanitari

MILANO (ITALPRESS) - A seguito dell'ultimo DPCM, che ha portato l'Italia, e alcune Regioni in particolare, verso misure sempre più restrittive, Voi Technology, operatore svedese specializzato nella micromobilità urbana, supporterà operatori medico-sanitari, medici di base, infermieri, personale ospedaliero, in prima linea nel fronteggiare l'emergenza, con l'iniziativa "Voi 4 Heroes". Lo farà mettendo a disposizione gratuitamente minuti illimitati per l'utilizzo a Milano della propria flotta di monopattini elettrici durante tutto il periodo di lockdown. Per aderire al programma bisogna collegarsi al link: https://www.voiscooters.com/it/voi-4-discounts/. I monopattini Voi stazioneranno inoltre nelle aree nevralgiche della città, presso le stazioni di trasporto pubblico, vicino agli ospedali, offrendo così ai cittadini, e soprattutto al personale medico, un mezzo di spostamento sicuro, facile e accessibile. Nella città di Milano, Voi sta testando dei monopattini dotati di manubrio auto-igienizzante, basato sulla tecnologia Shieldex Copper-Tape - un nastro che disattiva il 99,98% dei Coronavirus in pochi minuti. L'esposizione al rame inattiva completamente il virus e in modo irreversibile, garantendo così una superficie più igienica per l'utente successivo. (ITALPRESS). abr/com 05-Nov-20 17:57

