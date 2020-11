Coronavirus, 34.505 nuovi casi e 445 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Crescono ancora i nuovi positivi in Italia. Sono 34.505 nelle ultime 24 ore a fronte di 219.884 tamponi. Sono 445 i deceduti. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sul coronavirus. I casi totali dall'inizio della pandemia registrano il numero totale di 824.879. Aumentano gli attualmente positivi a 472.348, con un incremento rispetto a ieri di 29.113, così come quello dei dimessi/guariti cresce di 4.961. Non si arrestano i nuovi ricoveri, +1.140 per un totale di 23.256, di questi in terapia intensiva sono ricoverati 2.391 pazienti (+99). In isolamento domiciliare si trovano in 446.701. Le regioni che registrano una crescita più evidente sono Lombardia (8.822), Campania (3.888) e Piemonte (3.171). (ITALPRESS). tai/sat/red 05-Nov-20 17:45

