Nazionale, il ct Mancini positivo al coronavirus

Roberto Mancini positivo al Coronavirus. La Federcalcio ha comunicato che "nell'ambito dei controlli periodici effettuati per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19. Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma.

La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc". Gli azzurri si ritroveranno infatti da lunedì al centro federale per preparare l'amichevole con l'Estonia e le successive due gare di Nations League contro Polonia e Bosnia.