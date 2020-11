Torino-Crotone termina a reti inviolate

TORINO (ITALPRESS) - Finisce senza reti lo scontro tra Torino e Crotone. Allo stadio Olimpico Grande Torino, gara poco emozionante, che ha premiato la solidità e la determinazione mostrata dalla squadra calabrese. Tanto da rivedere, invece, per i padroni di casa, che non sono mai sembrati in grado di incidere in modo concreto sul risultato del match. L'inizio di gara è "bloccato" e per assistere alla prima azione da gol bisogna attendere sino al 24': direttamente da calcio di punizione, Cigarini tenta la conclusione a giro dai trenta metri; la mira dell'ex Cagliari lascia però a desiderare e il pallone finisce alto sopra la traversa difesa da Sirigu. Il match stenta a decollare ma in pieno recupero, al 46', il Crotone di Stroppa scuote le fondamenta del bunker difensivo granata con Pereira che, da fuori area, calcia un diagonale velenosissimo; il pallone sembra inevitabilmente diretto verso la porta avversaria, ma Sirigu manda in angolo. Al ritorno sul campo, il Crotone preme e il Torino, in difficoltà, ma al 70' è il Torino a metter paura agli squali con Lukic che, in progressione offensiva, dal limite dell'area manca l'assist vincente per Belotti che, tutto solo, si dispera per l'occasione mancata. La risposta dei calabresi non tarda ad arrivare e, al 75', Messias si libera in area granata e in diagonale calcia forte col sinistro di prima intenzione ma Sirigu, ancora una volta, dice di no. Gli ultimi minuti di gara sono tutti a favore dei padroni di casa che all'83' sfiorano la rete con Gojak che, dalla destra, crossa al centro dell'area ma il pallone, deviato da Luperto (espulso nel finale per doppia ammonizione), s'infrange sul palo e per poco non beffa Cordaz. (ITALPRESS). gbn/pdm/gm/red 08-Nov-20 17:13

