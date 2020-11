Ariana Grande, online il video di "34+35"

ROMA (ITALPRESS) - Da oggi è online il video ufficiale di "34+35", brano incluso nell'album dei record di Ariana Grande. Il video, diretto da Director X, vede la popstar recitare la parte di una scienziata, che cerca di dare vita a un robot dalle sue sembianze. Quando poi riuscirà nel suo intento, la nuova creatura la aiuterà a scoprire un nuovo lato di sé. In pochissimi minuti il video ha già superato le 500mila views su YouTube. Il brano fa parte dell'album "Positions", che è stabile alla #1 della Top 200 di Billboard per la seconda settimana consecutiva, diventando il quinto album di Ariana Grande a conquistare la vetta di questa classifica. Anche in Italia il disco sta ottenendo ottimi risultati e mantiene salda la Top 10 nella classifica FIMI degli album più venduti nel nostro Paese. (ITALPRESS). mgg/com 17-Nov-20 19:45

