Covid, Azzolina "Ritorno graduale degli studenti a scuola"

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che ci debba essere un ritorno graduale dei nostri studenti a scuola". Lo ha detto Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, ospite di #Cartabianca su Rai3. "Va programmato - ha continuato - su due aspetti. Il primo è quello sanitario, dei test rapidi che devono essere fatti nelle scuole. Li chiediamo da tempo, so che il commissario Arcuri ne ha comprati in grande quantità. Dall'altro lato i trasporti. Come ministero siamo super-disponibili a scaglionare gli ingressi purché i nostri studenti delle secondarie di secondo grado tornino a scuola". "In questo momento - ha spiegato - dobbiamo agire con molta prudenza, come il governo ha sempre fatto. È evidente che dobbiamo osservare bene quello che accadrà nei prossimi giorni alla curva. Dopodiché credo che la scuola al suo interno sia molto ben organizzata. Ha regole ferree", ha detto Azzolina spiegando che i "ragazzi sono stati molto responsabili all'interno delle scuole" e che "il personale scolastico ha fatto un grandissimo lavoro". (ITALPRESS). ym/sat/red 17-Nov-20 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA