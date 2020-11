Nasce il Subaru Lab, l'intelligenza artificiale per prevenire incidenti

ROMA (ITALPRESS) - Subaru nel mese di dicembre aprirà una base di sviluppo per l'intelligenza artificiale nel quartiere di Shibuya, a Tokyo. Si chiamerà "Subaru Lab". Per raggiungere l'obiettivo di zero incidenti stradali mortali nel 2030, la casa automobilistica sta infatti lavorando in ricerca e sviluppo per un ulteriore miglioramento della sicurezza, integrando le capacità di giudizio dell'Intelligenza artificiale nel suo sistema di assistenza alla guida "EyeSight". Il Subaru Lab offrirà un ambiente in cui gli ingegneri - che dovrebbero combinare il lavoro da remoto e in ufficio - potranno concentrarsi al meglio sulla loro attività. Si tratta infatti di un ambiente progettato per supportare una migliore comunicazione tra i lavoratori, prevenendo quelle che in lingua inglese vengono classificate come le tre C: spazi chiusi, assembramenti e stretto contatto (Closed spaces, Crowds, Close contact). Il quartiere di Shibuya, a Tokyo, si sta riqualificando e trasformando in un polo per le aziende IT. (ITALPRESS). abr/com 27-Nov-20 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA