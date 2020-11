Governo, Crimi "Chi parla di rimpasto è fuori dalla realtà"

ROMA (ITALPRESS) - "In questi giorni noto come le parole 'rimpasto' e 'messa in discussione' del Governo siano sempre più ricorrenti, anche da parte di esponenti delle forze di maggioranza. Chi ne parla mi sembra fuori dalla realtà". Così, in un post su Facebook, il capo politico del M5S Vito Crimi. "Siamo nel pieno di una tempesta. Dobbiamo portare a termine la Manovra, la legge di bilancio più importante degli ultimi decenni. E dobbiamo concentrarci con tutte le nostre forze per ricostruire e rilanciare l'Italia nella fase post-Covid. Da 10 mesi la squadra che lavora con il presidente Giuseppe Conte sta affrontando con il massimo impegno il momento più difficile della storia repubblicana. Lo sta facendo al meglio delle sue possibilità - osserva Crimi -, senza risparmiarsi, spronando come mai prima d'ora la macchina dello Stato a dare risposte veloci e un concreto sostegno alle aziende, ai lavoratori, alle famiglie, a tutti i cittadini. Non possiamo che essere orgogliosi dell'immenso lavoro che stanno svolgendo i ministri del MoVimento 5 Stelle. Nessuno è 'sacrificabile', come si legge in qualche fantasiosa ricostruzione pubblicata sui giornali. Chi dinnanzi a tutto questo parla di rimpasto, è fuori dal mondo. E non solo dimostra di non aver rispetto per il lavoro fatto da tutta la squadra di Governo (non solo dal MoVimento), ma continua a pensare alla politica come a una giostra, nella quale i giocatori sarebbero più attenti a rimescolare le carte per il proprio tornaconto, piuttosto che al gioco di squadra. Per il M5S non è mai stato questo il modo di interpretare la politica, e mai lo sarà", conclude Crimi. (ITALPRESS). ads/r 28-Nov-20 18:44

