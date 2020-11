Recovery, Bonomi "L'Italia rischia di non sfruttare un'occasione unica"

ROMA (ITALPRESS) - "Il piano Next Generation Eu rappresenta un'opportunità unica che però l'Italia rischia di non sfruttare" Lo afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante la presentazione del rapporto annuale sugli 'Scenari Industriali'. Per il numero uno degli industriali con il Recovery Fund "si potrebbe pensare ad un massiccio piano di investimenti pubblici e privati in grado di rilanciare la competitività del sistema produttivo italiano. Ma per sfruttarlo a dovere - osserva - ci sono delle condizioni: una governance unitaria a livello nazionale in grado di individuare dei grandi progetti sui nodi strategici per lo sviluppo del paese". (ITALPRESS). mro/fsc/red 28-Nov-20 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA