Mick Schumacher in Formula Uno: sarà un pilota Haas dal 2021

- Mick Schumacher sbarca in Formula Uno e sarà un pilota della Haas a partire dalla prossima stagione.

Ufficiale l'ingaggio con contratto pluriennale del figlio di Michael e attuale leader del Mondiale di Formula 2. Schumi jr avrà già modo di prendere confidenza con la sua nuova squadra in occasione delle prime libere del Gran Premio di Abu Dhabi prima di partecipare ai test in programma sullo stesso circuito di Yas Marina il prossimo 15 dicembre.

"La prospettiva di essere sulla griglia di partenza della F1 il prossimo anno mi rende incredilmente felice, sono semplicemente senza parole - confessa il 21enne tedesco - Ringrazio la Haas, la Ferrari e la Ferrari Driver Academy per la fiducia riposta in me e ringrazio anche i miei genitori: so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di correre in Formula Uno".