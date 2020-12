Banca del Fucino ed Eni Gas e Luce per riqualificazione energetica

MILANO (ITALPRESS) - Banca del Fucino si affianca a Eni gas e luce aderendo a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari e che va a soddisfare tutte le esigenze delle abitazioni, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario. Il servizio di Eni gas e luce - con il contributo di Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma HD Platform dedicata alla gestione di lavori con cessione del credito d'imposta - è stato progettato in conformità con la normativa in materia di ecobonus, sismabonus e recentemente anche di superbonus 110%. "CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio e dei privati, sia dal punto di vista tecnico che finanziario", ha commentato Alberto Chiarini, Ad di Eni gas e luce. "Con questo accordo CappottoMio si rafforza con un ulteriore servizio a disposizione delle imprese partner per agevolarle nella realizzazione di interventi di efficienza energetica o di riqualificazione sismica di un edificio offrendo loro un'opportunità di crescita. In questo modo Eni gas e luce intende garantire ancora più solidità a CappottoMio per perseguire la propria strategia di diventare sempre di più un energy advisor, un consulente energetico che possa accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meglio e quindi meno". "Aderendo a CappottoMio, Banca del Fucino arricchisce i servizi di finanza evoluta per le imprese offerti dalla propria Divisione Investment Banking. Questo accordo - ha dichiarato Francesco Maiolini, direttore generale della Banca del Fucino - è di particolare importanza, in quanto supporta gli interventi di riqualificazione edilizia con l'utilizzo dei bonus fiscali: si tratta di uno degli strumenti di più vasto respiro con cui l'Italia affronta oggi l'esigenza di adeguamento del proprio patrimonio immobiliare e di una migliore compatibilità ambientale nell'uso dell'energia". (ITALPRESS). ads/com 04-Dic-20 12:41

