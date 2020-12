Derby alla Juve: Bonucci-gol all'89° e Toro rimontato, Lazio ok

La Juventus ribalta il Torino e si aggiudica il derby della Mole. Vittoria a dir poco sofferta per la squadra di Pirlo che nella ripresa pareggia con McKennie e completa la rimonta con Bonucci a pochi secondi dal 90'. Ennesima partita persa nel finale dai granata, a cui non basta un egregio primo tempo. Il Toro ritrova Giampaolo in panchina dopo la lunga assenza per il Covid, regalando al proprio tecnico un approccio di rilievo. Passano solo 9 minuti sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Meitè raccoglie il pallone in mezzo all'area, serve Nkoulou che con freddezza beffa Szczesny da due passi. Il gol iniziale dà fiducia ai granata che al 14' mancano il raddoppio per un miracolo dello stesso Szczesny su Zaza a tu per tu.

La Juventus invece fatica a imbastire azioni degne di nota, spesso e volentieri fermata con Ronaldo e Chiesa da un indomabile Singo sulla corsia di sinistra. Dopo lo 0-1 il Torino opta quasi solo per il contropiede: sulla mezza rovesciata di Belotti al 45' si spegne un primo tempo decisamente sottotono dei campioni d'Italia in carica. Anche la sorte però non sorride ai bianconeri: al 57' Cuadrado punisce Sirigu con un destro perfetto all'angolino basso, ma la posizione di Bonucci (che interferisce con la traiettoria del pallone) è di fuorigioco come stabilito da Orsato dopo la segnalazione della sala Var. Al 77' ci prova Chiesa, tra i più intraprendenti dei suoi, fermato da un buon riflesso di Sirigu. Il pareggio arriva pochi secondi dopo: Cuadrado, questa volta in versione assist-man, serve il neo-entrato McKennie che incorna in rete per l'1-1. Nel finale Dybala si mangia il gol della vittoria calciando addosso a Lyanco, ma il 2-1 arriva comunque con il colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci al minuto 89'.