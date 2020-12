Lamorgese positiva al coronavirus

ROMA (ITALPRESS) - Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, secondo quanto si apprende è risultata positiva al coronavirus. Il ministro ha lasciato quindi in anticipo la riunione del Consiglio dei Ministri, che è stata poi sospesa. Lamorgese si era sottoposta al tampone questa mattina presso gli uffici del ministero dell'Interno, come da routine. Il ministro infatti ogni dieci giorni effettua il test di controllo. È asintomatica e si trova in isolamento a casa. I ministri degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, e della Giustizia, Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla titolare del Viminale. Tutti i ministri effettueranno il tampone. Come da norme anti-covid, tutti i componenti del Cdm durante la riunione indossavano la mascherina e mantenevano il distanziamento. (ITALPRESS). (ITALPRESS). sat/red 07-Dic-20 18:28

