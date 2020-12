ROMA (ITALPRESS) - "Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agli uomini e alle donne che soffrono. Grazie per la vicinanza, grazie per la tenerezza, grazie per la professionalità con cui vi prendete cura degli infermi". Lo scrive su twitter Papa Francesco. (ITALPRESS). mgg/red 07-Dic-20 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA