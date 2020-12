Arriva la serie tv "The Undoing-Le verità non dette" con Kidman e Grant

ROMA (ITALPRESS) - Con Nicole Kidman e Hugh Grant protagonisti è una delle miniserie più attese e chiacchierate dell'anno. The Undoing - Le verità non dette è la serie evento targata HBO, con numeri da record che hanno surclassato perfino la prima stagione de Il Trono di Spade. Ambientata nell'esclusivo Upper East Side di Manhattan, la serie è un intrigante family drama con atmosfere da thriller psicologico che debutterà, l'8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Da questa stessa data, tutti gli episodi saranno disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV a partire dalle 6.00. Creata da David E. Kelly - già dietro al successo di Ally McBeal e Big Little Lies, che gli è valso un Emmy Award - e diretta dalla regista premio Oscar Susanne Bier, The Undoing - Le verità non dette racconta di Grace Fraser (Kidman), una terapista newyorkese di successo, e di suo marito Jonathan Fraser (Grant), uno stimato oncologo. Grace e Jonathan vivono la vita che hanno sempre sognato, fino a quando un violento omicidio e delle inquietanti rivelazioni sconvolgeranno il loro destino e il peso di verità non dette creerà delle crepe profonde nella loro storia. (ITALPRESS). mgg/com 10-Dic-20 14:03

