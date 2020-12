Europei U21, Italia nel girone con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia

ROMA (ITALPRESS) - La Spagna campione uscente, la Slovenia padrona di casa e la Repubblica Ceca. Saranno queste le avversarie dell'Italia di Paolo Nicolato nella fase a gironi degli Europei Under 21 in programma dal 24 al 31 marzo, che precederà la Final Eight che si giocherà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone B che si giocherà in Slovenia come il gruppo D mentre gli altri due raggruppamenti saranno ospitati dall'Ungheria. In attesa del calendario, l'Italia sa già che scenderà in campo il 24, il 27 e il 30 marzo (idem il girone A, i gruppi C e D giocheranno il 25, 28 e 31 marzo). Le prime due di ciascun girone si affronteranno poi nei quarti il 31 maggio, il 3 giugno le semifinali, tre giorni dopo la finale. Questi i quattro raggruppamenti disegnati dal sorteggio: Gruppo A: Ungheria, Germania, Romania, Olanda; Gruppo B: Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Italia; Gruppo C: Russia, Islanda, Francia, Danimarca; Gruppo D: Portogallo, Croazia, Inghilterra, Svizzera. "E' un girone impegnativo come lo sono tutti a questo punto della competizione - il commento del ct Paolo Nicolato - È difficile fare previsioni in questo momento, bisogna capire come si arriverà a marzo. Noi speriamo di farlo nel modo migliore possibile e di mettere a frutto l'esperienza che abbiamo fatto in questi mesi molto difficili". Soffermandosi sulle avversarie, Nicolato aggiunge: "La Spagna è potenzialmente la prima candidata a vincere l'Europeo e dovrebbe essere estremamente competitiva. La Slovenia è il Paese ospitante che si sta strutturando e che da anni esporta giocatori mentre la Repubblica Ceca con l'Under 21 ha sempre fatto bene e per tradizione sforna sempre grandi giocatori. Bisogna rimanere cauti e vedere come arriveremo a marzo". (ITALPRESS). glb/red 10-Dic-20 16:26

