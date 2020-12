Nestorovski condanna il Torino, l'Udinese vince per 3-2

TORINO (ITALPRESS) - L'Udinese sa solo vincere, il Torino sembra essersi invece dimenticato come si fa. La terza vittoria consecutiva della squadra di Gotti coincide con l'ottava partita casalinga senza successi per i granata. All'Olimpico Grande Torino termina 3-2 per i friulani nella notte della centesima rete in maglia granata di un Andrea Belotti che è l'ultimo a smettere di crederci. Dopo un avvio di gara all'insegna dello studio reciproco, la prima rete del match coincide con il primo episodio da moviola: al 24' Deulofeu lancia Pussetto che a tu per tu con Sirigu non sbaglia. Ma il primo tempo non è tutto rosa e fiori per l'Udinese che al 43' deve fare i conti con l'infortunio di Nuytinck costretto ad uscire in barella: al suo posto spazio a Becao. Per i granata è un momento delicato e lo conferma la decisione di Belotti di radunare in cerchio la squadra all'intervallo per caricarla in vista del secondo tempo. Al 54' Pereyra si muove in area e scarica per De Paul che col destro di prima intenzione dal limite dell'area lascia di stucco Sirigu e firma il 2-0. Ma il Torino c'è, è vivo e sfrutta un errore di Samir per riaprire tutto: Bonazzoli ruba palla al difensore friulano e serve Belotti che da pochi passi mette in rete. L'Udinese subisce il contraccolpo e pochi istanti dopo c'è il pareggio: Linetty verticalizza, Belotti col tacco restituisce il favore a Bonazzoli che col mancino fulmina Musso. Tutto lascerebbe pensare ad un finale all'assalto per il Torino ma il terzo gol nel giro di cinque minuti è dell'Udinese: Pereyra - tra i migliori - corre sulla fascia e serve il suo secondo assist della serata per il tiro vincente del neo entrato Nestorovski. (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 12-Dic-20 20:14

