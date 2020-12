Coronavirus, Arcuri "Da metà gennaio vaccino a primi 1,8 milioni"

ROMA (ITALPRESS) - "In questi giorni Governo, Regioni e sindaci lavorano senza sosta per garantire l'inizio della campagna di vaccinazione di massa che la nostra generazione ricorderà con più forza. Abbiamo condiviso con il primo produttore le modalità di ricezione e somministrazione dei primi vaccini, speriamo che ai primi 1,8 milioni di italiani sia somministrato per metà gennaio". Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano vaccini. "Abbiamo lavorato con i ministri Speranza e Boccia per consolidare i dati necessari alla prima ondata di vaccinazioni che interesserà 1,8 milioni di italiani e che riguarderà il personale socio-sanitario e gli ospiti residenze per anziani. Certamente vaccineremo i primi 1,8 milioni di italiani con gerarchia di priorità illustrata in parlamento dal ministro Speranza", ha concluso Arcuri. (ITALPRESS). spf/ads/red 13-Dic-20 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA