gloTM Hyper+ al centro di un evento digitale con Ema Stokholma

ROMA (ITALPRESS) - Arte e Musica saranno il filo conduttore di un evento digitale organizzato per il 17 dicembre alle 19, in occasione del pre-lancio di gloTM hyper+, il nuovo dispositivo di British American Tobacco, che scalda rapidamente il tabacco fino a una temperatura di 260°, senza bruciarlo, e consente di scegliere tra diverse combinazioni di colori. Il 17 dicembre alle 19 le protagoniste saranno Ema Stokholma e Martina Lombardi. Per l'occasione, verrà svelata l'opera d'arte su tela realizzata da Ema Stokholma, che traduce la sua idea di personalizzazione in un'opera artistica, prendendo spunto proprio dal nuovo gloTM hyper+ che ha stimolato la sua creatività. Durante l'evento digitale, che si terrà all'interno del glo Flagshipstore di Milano, giovedì 17 dicembre a partire dalle 19 sul canale Instagram @glo_italia, Ema Stokholma e Martina Lombardi con il supporto del dj Rosario Pellecchia, noto anche come Ross, risponderanno ad alcune delle domande raccolte nel corso della diretta. (ITALPRESS). sat/com 15-Dic-20 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA