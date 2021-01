Coronavirus, il tampone di D'Incà era un falso positivo

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la notizia del tampone positivo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà si è sottoposto a un nuovo tampone, che ha dato esito negativo. Quindi l'esame effettuato in precedenza rappresentava un falso positivo. "Per il numero delle persone coinvolte e per la delicatezza della questione - fa sapere il suo staff -, il ministro ha preferito informare immediatamente tutti dell'accaduto ricostruendo la catena degli eventuali contagi. Allo stesso modo informiamo della negatività del nuovo tampone, ringraziando gli operatori sanitari e quanti in queste ore non hanno fatto mancare messaggi di vicinanza". (ITALPRESS). sat/com 08-Gen-21 17:40

