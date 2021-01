Usa, Trump abbassa i toni "Assicurare una transizione ordinata"

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Congresso ha certificato i risultati, una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. La mia attenzione adesso è volta ad assicurare una transizione del potere senza scosse e ordinata". Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un video su Twitter all'indomani dell'assedio a Capitol Hill. Il presidente non ha nominato il suo successore Joe Biden, e a chi lo accusa di aver istigato i disordini di mercoledì scorso ha spiegato che il suo scopo era "assicurare l'integrità del voto". Per Trump "è l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità". (ITALPRESS). sat/red 08-Gen-21 10:32

