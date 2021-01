Goggia trionfa in discesa libera a St. Anton

ST. ANTON AM ARLBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia mette il suo secondo timbro stagionale a St. Anton, il nono della carriera. La bergamasca domina la discesa libera austriaca rifilando poco meno di un secondo a Tamara Tippler, l'avversaria che si è avvicinata di più all'azzurra, seconda. Una vittoria che permette alla lombarda di allungare in classifica di specialità: alla vigilia condivideva il pettorale rosso con Corinne Suter, adesso invece è al comando solitario con 60 punti di margine sulla svizzera, oggi sesta a pari merito con Ilka Stuhec. "Ho sciato veramente forte e al livello che mi ero prefissata - le parole di Goggia - Mi godo la vittoria e la giornata di oggi, ho saputo costruire nel migliore dei modi questa discesa. Oggi è il compleanno di mio papà e spero di avergli fatto un bel regalo". Completa il podio, come spesso sta accadendo nelle ultime prove, l'americana Breezy Johnson. Laura Pirovano è quinta con 1"15 di distacco dalla vetta, mentre ottiene un posto in top-10 Elena Curtoni con l'ottavo tempo (+1"34). Più lontane Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente tredicesima e quindicesima. Francesca Marsaglia è invece diciannovesima, mentre Nadia Delago risulta ventitreesima. (ITALPRESS). spf/gm/red 09-Gen-21 13:55

