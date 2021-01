Coronavirus, 12.532 nuovi casi e 448 decessi in Italia

ROMA (ITALPRESS) - I nuovi casi di coronavirus in Italia scendono a 12.532 nelle ultime 24 ore, ma sono in calo anche i tamponi, che rispetto a ieri sono 91.656. Crescono invece le vittime, 448 rispetto alle 24 ore precedenti, e anche il tasso di positività che ora è al 13,6% ovvero +0,3% rispetto a ieri. Un segno più anche per le terapie intensive e i ricoveri in area non critica rispettivamente a +27 e +176. Questo il bollettino Covid odierno diffuso dal ministero della Salute. Con 1.942 casi in Emilia Romagna e 1.715 in Veneto, le due regioni sono al vertice dell'incremento casi Covid nelle ultime 24 ore rispetto al resto d'Italia. (ITALPRESS). mro/sat/red 11-Gen-21 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA