Governo, Renzi "Con questi numeri tra due mesi punto e a capo"

ROMA (ITALPRESS) - "La mia opinione è che una maggioranza raccogliticcia non ce la faccia. Da italiano faccio il tifo per il mio Paese, da esponente politico dico che con questi numeri tra due mesi saranno punto e a capo". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite a Tg2 Post su Rai2. "Secondo me siamo in una fase molto semplice: o si fa l'interesse del Paese o si continua a perdere tempo", ha aggiunto. "Sono cinque voti in più del quorum, è una maggioranza risicata", ha osservato commentando il voto alla Camera. "Alla Camera - ha aggiunto - c'è una maggioranza, diversa da quella di prima. Adesso ne fa parte per esempio Renata Polverini, già leader storica della destra. È una maggioranza diversa. Conte ha fatto prima maggioranza con Salvini, poi con Zingaretti poi con Polverini. Mi viene l'impressione che pur di mantenersi al suo posto faccia maggioranza con chiunque". Per Salvini "hanno cercato di dipingere lo scontro con Conte come uno scontro personale. Non lo è. È uno scontro politico. Non ho niente contro il presidente del Consiglio dal punto di vista personale. Mi domando se questo sia, come dice lui, il governo migliore del mondo". (ITALPRESS). ym/ads/red 18-Gen-21 23:33

