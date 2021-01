Sofia Goggia vince 2^ discesa libera Crans Montana

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Sofia Goggia trionfa nella seconda discesa libera di Crans Montana. L'azzurra si ripete dopo il successo di ieri e conquista la quarta vittoria stagionale fermando il cronometro in 1'27"75 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0"27) e Elena Curtoni (+0"60). Quarto tempo per Laura Pirovano con 82 centesimi di ritardo dalla bergamasca. Nono crono invece per Federica Brignone (+1"26), mentre risultano più staccate Nadia Delago e Francesca Marsaglia, al 13° e al 19° posto. Roberta Melesi chiude la classifica delle italiane con il 24° tempo. Da segnalare anche la brutta caduta della ceca Ester Ledecka, che è arrivata al traguardo sugli sci pur contusa dal duro colpo subito contro le reti di protezione. "Oggi ho vinto, ma archivio presto questa vittoria e penso già a domani - le parole di Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport -. Sono contenta di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo perché vinceva sempre. Alcuni passaggi sono stati difficili per la luminosità. Si vive sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo raggiunto: cerco di essere sempre un'atleta migliore". (ITALPRESS). spf/ari/gm/red 23-Gen-21 11:55

