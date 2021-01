Alimentazione, i pistacchi aiutano il sistema immunitario

ROMA (ITALPRESS) - Molte persone stanno cercando di migliorare la loro salute e il loro sistema immunitario con una particolare attenzione alla dieta. Secondo l'International Food Information Council's Year-End Survey dell'International Food Information Council, una persona su tre riferisce che le sue abitudini alimentari sono diventate più sane nel corso dell'ultimo anno. Guardando all'anno che ci attende, invece, il 22% delle persone dichiara di essere preoccupato di come le proprie scelte alimentari stiano influenzando la propria salute fisica o mentale. Tra i cibi che possono aiutare il sistema immunitario ci sono anche i pistacchi americani che apportano vitamine e minerali: vitamina B6, zinco, rame, ferro, selenio, folato, polifenoli, carotenoidi, fibre e proteine. "Raccomando sempre i pistacchi come un comodo spuntino ottimo da consumare dopo un allenamento o ogni volta che si ha bisogno di uno snack nutriente per calmare la fame fino al successivo pasto", afferma Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto in nutrizione ed educazione alimentare. "Ma quest'anno sto anche consigliando i pistacchi per la ricchezza di sostanze nutritive vitali che contengono, che possono aiutare il sistema immunitario a funzionare al meglio", aggiunge. I pistacchi sono anche molto apprezzati per il loro impatto positivo sulla salute del cuore, sul peso e sulla gestione degli zuccheri nel sangue. (ITALPRESS). abr/com 29-Gen-21 15:41

