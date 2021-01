Mattarella convoca Fico "Verificare la praticabilità di una maggioranza"

ROMA (ITALPRESS) - "Le emergenze sanitaria, sociale ed economica richiedono immediati provvedimenti di governo. E' doveroso dare presto un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Nei colloqui svolti qui al Quirinale in queste 32 ore con le forze politiche e parlamentari, è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente, questa disponibilità va verificata nella sua concreta praticabilità". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni con le forze politiche al Quirinale e poco prima della convocazione del presidente della Camera, Roberto Fico. "L'Italia, come tutti i paesi del mondo, sta affrontando nuove pericolose offensive della pandemia da sconfiggere con una diffusa campagna di vaccinazioni - ha sottolineato il capo dello Stato - a questa emergenza si aggiungono una pesante crisi sociale con tanti nostri concittadini in difficoltà e pesanti conseguenze sulla nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l'utilizzo rapido ed efficace delle grandi risorse predisposte dall'Unione Europea". (ITALPRESS). tan/sat/red 29-Gen-21 19:35

