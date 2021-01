Renzi "Preferiamo un governo politico, ma serve documento scritto"

ROMA (ITALPRESS) - "Preferiamo un governo politico rispetto ad uno istituzionale. Se siamo disponibili a farci carico a trovare delle soluzioni vogliamo verificare che lo siano anche altri, vogliamo un governo politico ma non a tutti i costi". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "La scelta di incarico esplorativo permette di fare ciò che Italia Viva chiede da tempo: un confronto sui contenuti". Per Renzi "serve un metodo condiviso, siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che tolga a tutti gli alibi". "Noi pensiamo - aggiunge - che essere leali significhi dire nelle riunioni private ciò che si dice in pubblico. Per noi la lealtà è un punto fondamentale e da mesi chiediamo di discutere di contenuti. Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà dicendo in faccia chiaramente ciò che serve agli italiani e siamo pronti a farlo da subito". Con il presidente Fico "non abbiamo discusso di nomi, i nomi sono importanti ma arrivano alla fine". (ITALPRESS). tan/mgg/red 30-Gen-21 21:11

