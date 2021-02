Rimonta granata, il Torino ferma l'Atalanta sul 3-3

BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta va in blackout a fine primo tempo e permette al Torino di compiere una clamorosa rimonta. Gli uomini di Gasperini ne segnano tre in 21 minuti, poi rimettono in corsa gli avversari: i nerazzurri sprecano un vantaggio dilagante e una partita in completo controllo, come avvenuto contro il Bologna. I granata non smettono mai di crederci e il neo-entrato Bonazzoli fissa lo score sul 3-3. Parlare di primo tempo rocambolesco è dir poco. La 'Dea' parte con la sesta marcia come suo solito e dopo essersi sbloccata dà il via a dieci minuti di fuoco. Al 14' ad aprire le danze è Josip Ilicic: lo sloveno scatta sul filo del fuorigioco e con un destro 'steccato' punisce in maniera beffarda Sirigu. Passano altri 5 giri d'orologio e Muriel serve Gosens per il raddoppio: consueto inserimento del tedesco che mette a referto il suo sesto gol stagionale. Completamente stordito, il Torino lascia spazio anche per il tris calato da Luis Muriel (tap-in vincente) dopo la parata non impeccabile di Sirigu al 21'. Complice un calo dell'Atalanta e un episodio favorevole ai granata, gli ospiti ritornano clamorosamente in scia a fine primo tempo: prima con Andrea Belotti - che fallisce il penalty causato da Palomino ma ribatte in rete il riflesso di Gollini al 42' - poi a ridosso del duplice fischio di Fourneau con Bremer che ha la meglio su un'azione confusa in area bergamasca. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma le occasioni non mancano. Zaza sfiora il 3-3, fermato solo dall'intervento provvidenziale di Toloi. Colpisce la traversa invece Singo al 71', a Gollini battuto con uno splendido esterno destro a giro. Pareggia il conto dei legni Miranchuk: al 76' il russo centra il palo con un colpo di biliardo. Nei minuti conclusivi i granata spingono alla ricerca di un pareggio che arriva al minuto 84: Bonazzoli incorna perfettamente a 3 minuti dal suo ingresso e il Torino completa la sua rimonta. (ITALPRESS). spf/ari/gm/red 06-Feb-21 17:09

