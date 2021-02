Obama "Dobbiamo sempre investire nella democrazia"

ROMA (ITALPRESS) - "Non potremo mai cancellare i fatti di Capitol Hill, ce lo dobbiamo stampare nella mente. La democrazia non è un dono che viene dal cielo. È una cosa che noi cittadini, nei nostri rispettivi Paesi, dobbiamo continuamente rinnovare. Dobbiamo sempre investire nella democrazia". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in un'intervista a "Che tempo che fa" su Rai3. "Volevo fare l'architetto, non avevo il sogno di fare il presidente, il mio sogno era essere un bravo ragazzo - ha aggiunto -. Solo all'Università mi sono sensibilizzato alle tematiche sociali, ho iniziato a leggere di più e ho iniziato ad abbracciare la vita pubblica. Solo dopo ho pensato 'Forse sono abbastanza bravo a parlare per gli altri individui della società'". (ITALPRESS). spf/sat/red 07-Feb-21 22:35

