Governo, Tajani "È il momento di indossare la maglia della Nazionale"

ROMA (ITALPRESS) - A Mario Draghi "abbiamo esposto le nostre idee su economia, crescita, infrastrutture, accesso al credito, trovandolo in sintonia con noi. Gli abbiamo offerto i nostri piani sul Recovery plan e sui vaccini. E abbiamo indicato le tre riforme prioritarie da fare assieme al Recovery: burocrazia, fisco e giustizia. Essenziali perché l'Italia si rialzi". Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo chiesto un governo sia politico che tecnico, perché l'azione dell'esecutivo sia più forte ed efficace", spiega Tajani, che sul perimetro della maggioranza aggiunge: "La richiesta del capo dello Stato era rivolta a tutti. Non è il governo di una maggioranza quello che nascerà, ma dei migliori, per combattere la guerra contro il virus, sia sul piano sanitario che economico. Noi siamo pronti a toglierci la maglietta della squadra per indossare quella della Nazionale". Sul centrodestra Tajani sottolinea: "Continueremo ad essere uniti, a presentarci assieme alle elezioni già alla prossima tornata. Non stiamo costruendo maggioranze alternative: stiamo solo rendendo un servizio al Paese". In merito al No di Giorgia Meloni al Governo Draghi, il vicepresidente di Forza Italia sottolinea: "Capisco il suo ragionamento, ma io avrei preferito che decidesse di stare dalla parte di tutti gli italiani. È vero che ha affermato che la sua non sarà un'opposizione pregiudiziale a Draghi, ma vorrei che facesse un passo in più". E sull'apertura di Salvini: "La Lega ha maturato nel tempo questa decisione, aveva bisogno ancora di qualche giorno per esprimerla. Siamo contenti che lo abbia fatto". (ITALPRESS). sat/red 08-Feb-21 10:24

