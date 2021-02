Super Luna Rossa in Prada Cup, 4-0 su Ineos Team Uk

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Luna Rossa continua nel migliore dei modi la finale della Prada Cup, la competizione che designerà il challenger di Emirates New Zealand. Ad Auckland, l'imbarcazione italiana ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben Ainslie, portandosi così sul 4-0. Luna Rossa ha ottenuto la prima vittoria con un vantaggio di 13 secondi e nella seconda ha fatto ancora meglio chiudendo con un vantaggio di 37 secondi. A causa di alcuni nuovi casi di COVID-19 registrati, il governo neozelandese ha annunciato di innalzare il livello di allerta COVID a livello 3 per le prossime 72 ore a partire dalle 23.59 di oggi. Questo significa che le regate in programma mercoledì sono posticipate e il villaggio regate rimarrà chiuso. (ITALPRESS). pc/red 14-Feb-21 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA