Commissione Ue acquista altre 150 milioni di dosi vaccino Moderna

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha acquistato ulteriori 150 milioni di dosi di vaccino anti-Covid da Moderna, che dovrebbero essere consegnate nel terzo e quarto trimestre dell'anno. Questo porta l'impegno di ordini confermato a 310 milioni di dosi per la consegna nel 2021. Secondo i termini dell'accordo, la Commissione europea ha la possibilità di acquistare ulteriori 150 milioni di dosi da consegnare nel 2022. "Apprezziamo la fiducia della Commissione europea in Moderna e nella nostra piattaforma mRNA. L'acquisto di oggi di ulteriori 150 milioni di dosi, porta il loro ordine totale del nostro vaccino Covid-19 a 310 milioni per la consegna nel 2021", ha affermato Stéphane Bancel, Ad di Moderna. "Moderna è impegnata a lavorare incessantemente per portare sul mercato potenziamenti vaccinali contro le varianti pertinenti per affrontare questa pandemia globale", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/com 17-Feb-21 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA