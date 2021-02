Covid, solo il 13% degli italiani quest'anno festeggerà il Carnevale

ROMA (ITALPRESS) - La pandemia causata dal Covid19 ha stravolto la nostra vita e cambiato le nostre abitudini, dal lavoro alla socialità, passando dal festeggiare una semplice festa come il carnevale. Se fino a prima della pandemia al carnevale venivano associati sentimenti di divertimento e gioia, ora prevale l'indifferenza. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, fino a ieri, per oltre un italiano su 4, il carnevale rappresentava una giornata dedicata ai bambini, oggi invece, viene vissuto come una giornata qualsiasi, un giorno come un altro e spesso anche pervaso di tristezza. Negli anni passati, circa il 40,0% degli intervistati era solito festeggiare il carnevale, quest'anno, di questi, solo il 13,9% continuerà a celebrarlo, e soprattutto in modo più sobrio. Sono in particolare genitori con figli, che non vogliono negare una giornata di svago ai propri bambini. I mancati festeggiamenti, invece, sono dovuti in maggioranza all'assenza di eventi. C'è dunque la voglia di distrarsi almeno per un giorno, ma ancora una volta bisognerà "sospendere" le tradizioni. Dati Euromedia Research - Realizzato il 12/02/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS). abr/com 17-Feb-21 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA