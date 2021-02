Speranza "il vaccino diritto di tutti, deve essere gratuito"

ROMA (ITALPRESS) - "Il vaccino deve essere un diritto di tutti e non un privilegio di pochi, dobbiamo batterci perché sia gratuito". A dirlo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la Cerimonia a Roma nella sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, in occasione della prima Giornata nazionale del Personale sanitario. "Penso che i medici e gli infermieri e tutti i professionisti sanitari a cui oggi diciamo ancora grazie - aggiunge - abbiano dimostrato il loro valore e la loro forza, ma penso sia sbagliato parlare di eroi come li abbiamo chiamati fino ad ora perché hanno dimostrato di saper coltivare virtù anche eroiche. Sono donne e uomini che impegnano la loro vita per costruire una realtà migliore". "Dobbiamo aprire una nuova stagione di investimenti sul Servizio Sanitario Nazionale, che è davvero la meta più preziosa che abbiamo e dobbiamo investire con tutte le energie di cui disponiamo", sottolinea il ministro Speranza. (ITALPRESS). sfe/vbo/r 20-Feb-21 13:02

