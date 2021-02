Brignone vince il Super G, Curtoni quarta

Federica Brignone trionfa nel Super-G femminile in Val di Fassa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020/2021. La valdostana, che eguaglia il record della Compagnoni, torna alla vittoria a oltre un anno di distanza con il tempo di 1'14"61. Alle sue spalle le svizzere Lara Gut-Behrami, vincitrice delle due discese inaugurali a 0"59, e Corinne Suter (+0"72). A un passo dal podio chiude Elena Curtoni con il quarto tempo (+0"78), davanti ad altre due azzurre, ovvero Francesca Marsaglia (quinta a +0"83) e Marta Bassino (sesta a +0"86). Esce di scena senza conseguenze fisiche Laura Pirovano, a differenza della norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Rosina Schneeberger, entrambe portate via in elicottero dopo due brutte cadute. Va a punti Roberta Melesi (18^). Fuori dalle prime 30 Teresa Runggaldier (40^), mentre non chiudono la propria gara Nadia Delago e Federica Sosio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sci

brignone