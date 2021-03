ROMA (ITALPRESS) - Sono 23.641 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 24.036) a fronte di 355.024 tamponi effettuati su un totale di 42.071.509 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati 307 i decessi (ieri 297) per un totale di 99.578 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 3.046.762 i casi totali di Covid in Italia da inizio emergenza. Attualmente i positivi sono 465.812 (+9.342), 442.540 le persone in isolamento domiciliare (ieri 433.571).

I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.701 (ieri 20.374) di cui 2.571 in Terapia intensiva, 46 in più con 222 nuovi ingressi. I dimessi/guariti sono 2.481.372 con un incremento di 13.984 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.658), seguita dall'Emilia-Romagna (3.232), Campania (2.843) e Piemonte (1.793).

Il Cts «Grande preoccupazione» per l'evoluzione della pandemia, che richiede l’"innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale» e la «riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità». E’ quanto ha messo a verbale il Comitato tecnico scientifico nella riunione di ieri al termine della quale, sottolineano fonti del Cts, «non è stato suggerito al governo alcun lockdown». (ANSA).



