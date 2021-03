ROMA (ITALPRESS) - L'Assemblea nazionale del Pd ha eletto Enrico Letta segretario del partito. Letta ha ottenuto 860 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti. "Io mi candido segretario ma non vi serve un nuovo segretario, l'ennesimo, ma un nuovo Pd - ha detto nel suo intervento in assemblea - Io scelgo il Pd io ci sono perche' ritengo che questa sfida sia la sfida essenziale, lo e' per l'Italia ma anche per la sfida europea". (ITALPRESS). ym/spf/red 14-Mar-21 14:36

