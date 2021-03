Ancora un nuovo aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino del Ministero della Salute - è pari a 21.267 contro i 18.756 di ieri, a fronte di 363.767 tamponi processati e che determina un indice di positività al 5,8%. Si riducono però i decessi: 460 (ieri erano stati 551). I guariti sono 20.132 mentre gli attuali positivi crescono di 654 unità, attestandosi a 561.308.

Lievissima crescita dei ricoveri nei reparti ordinari: 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti, con un numero totale di degenti pari a 28.438. Molto più significativa la crescita delle terapie intensive, dove con 3.588 ricoverati si registra un saldo complessivo in crescita di 42 degenti con un numero di nuovi ingressi leggermente inferiore a ieri: 300. In isolamento domiciliare vi sono 529.282 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.282), seguita da Piemonte (2.223) e Campania (2.045). Superano i 1000 casi anche Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Puglia. (ITALPRESS).