ROMA (ITALPRESS) - "Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!". Lo scrive su facebook Renato Zero che si è vaccinato contro il Covid e lo annuncia con un post e una foto sui social. (ITALPRESS). mgg/red 25-Mar-21 15:03

