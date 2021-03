Pd, Malpezzi eletta capogruppo al Senato

ROMA (ITALPRESS) - Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all'unanimità per alzata di mano nuovo capogruppo del Pd al Senato durante l'assemblea dei senatori dem. Succede ad Andrea Marcucci. Eletto, sempre all'unanimità per alzata di mano, anche il nuovo ufficio di presidenza: Alan Ferrari, vicepresidente vicario; Caterina Biti, vicepresidente; Franco Mirabelli, vicepresidente; Stefano Collina, tesoriere; Vincenzo D'Arienzo, segretario; Monica Cirinnà, segretario. Invitata permanente: Anna Rossomando, vicepresidente del Senato. Invitato: Andrea Marcucci, per transizione quale presidente uscente. "Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia", scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. Gli auguri arrivano anche dall'uscente Marcucci, che su Twitter scrive: "Buon lavoro alla nuova presidente dei senatori Pd Simona Malpezzi e al suo vicepresidente vicario Alan Ferrari". (ITALPRESS). ads/r 25-Mar-21 09:53

