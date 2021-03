Salvini "Lavoriamo con Draghi per riaprire dopo Pasqua"

ROMA (ITALPRESS) - Riaprire l'Italia prima della fine di aprile è ancora possibile. Questo, si apprende da fonti del Carroccio, il pensiero della Lega secondo cui le notizie delle ultime ore sono positive: non si dà per scontata l'inesorabile chiusura dell'Italia per tutto aprile, ma si valuteranno i dati. Intanto Matteo Salvini, in un videomessaggio sottolinea che "la Lega lavora con e per Draghi, l'obiettivo è riaprire dopo Pasqua le attività nelle città italiane fuori dall'emergenza". Tre i risultati, secondo Salvini, da dare ai cittadini: "Cure, vaccini, terapie domiciliari, se serve producendo anche vaccini in Italia". Poi "i rimborsi economici alle famiglie e imprese rapidi ed efficaci". L'obiettivo è arrivare "dopo Pasqua, nelle citta' con la situazione sanitaria sotto controllo", a "un piano di riaperture e di ritorno alla vita. Salute e lavoro possono, anzi devono camminare insieme". (ITALPRESS). spf/red 28-Mar-21 13:12

