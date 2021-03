Covid, Speranza al G7 "Lavoriamo per il Green Pass in estate"

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. "Bisogna accelerare la discussione sul 'green pass' per arrivare a una soluzione prima dell'estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza", ha detto nel suo intervento il ministro della Salute Roberto Speranza. (ITALPRESS). ads/sat/red 29-Mar-21 16:33

