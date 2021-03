A Trieste riprese del nuovo film di Wilma Labate "La ragazza ha volato"

ROMA (ITALPRESS) - Sono in corso a Trieste le riprese del nuovo film di Wilma Labate "La ragazza ha volato", su sceneggiatura dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo e della stessa Wilma Labate. "La storia scritta dai fratelli D'Innocenzo mi ha fulminato perché racconta un'adolescente nel clima dell'inerzia che tanto pervade oggi le nostre vite. Cucirmela addosso è stato bellissimo, un racconto al femminile a tutto tondo di cui il cinema e il mondo hanno bisogno" dice la regista Wilma Labate (La mia generazione, La Signorina Effe, Arrivederci Saigon). "La ragazza ha volato" racconta la storia di Nadia, un'adolescente 'scomoda' che vive a Trieste, città di confine tra tante culture, un luogo spazzato da un vento potente, in cui la protagonista cresce coltivando una solitudine da cui uscirà in modo inatteso. Il film è interpretato da Alma Noce (Gli anni più belli) nel ruolo di Nadia, Luka Zunic (Non odiare) nel ruolo di Brando, Rossana Mortara (Habemus Papam, Vincere, Alaska) la madre; Massimo Somaglino(attore teatrale, per la prima volta sullo schermo), il padre; Livia Rossi (Hammamet, L'intrepido), la sorella.Il film è prodotto da Tralab Srl e Nightswim Srl con Rai Cinema, in coproduzione con Staragara Institut(Slovenia), in associazione con Gianluca Arcopinto Srl, con il supporto di Friuli Venezia Giulia Film Commission e il sostegno del Mic. Il direttore della fotografia è Sandro Chessa (Assandira), lo scenografo Flaviano Barbarisi (L'equilibrio, La volta buona, Bagnoli jungle), il montatore Mario Marrone (Il contagio, L'Alligatore), la costumista Metella Raboni (Luna rossa, Domenica), il produttore esecutivo Roberto Manni. (ITALPRESS). mgg/com 30-Mar-21 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA