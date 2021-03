Covid, 16.017 nuovi casi e 529 decessi, ma mancano i dati della Sicilia

ROMA (ITALPRESS) - In Italia crescono sia i positivi che i decessi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi al coronavirus sono 16.017 contro i 12.916 casi di ieri. In più mancano i dati della Sicilia che oggi non sono stati comunicati "per motivi organizzativi", spiegano le note alla tabella del Ministero. I tamponi processati sono stati 301.451 e che fa crollare l'indice di positività al 5,3%. Per quanto riguarda i decessi, sono 529 le persone morte nelle ultime 24 ore. Ieri erano state 417. I guariti registrati in 24 ore sono 16.687 mentre gli attuali positivi calano di 3.161 unità attestandosi a 562.832. Sul fronte ospedaliero si osserva un nuovo incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 29.231 (+68). Mentre le terapie intensive si riducono lievemente di 5 unità attestandosi a 3.716 con 269 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 529.885 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (3.271), seguita da Piemonte (1.861) e Lazio (1.593). (ITALPRESS). tai/sat/red 30-Mar-21 18:33

