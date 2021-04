Vaccino, Orlando "Con dosi disponibili al via campagna aziende"

ROMA (ITALPRESS) - "E' chiaro che si continuerà secondo le indicazioni sulle fasce vulnerabili, nel momento in cui saranno esauriti i target accanto al canale della sanità territoriale ci sarà la possibilità di vaccinarsi sui luoghi di lavoro per le imprese che con i requisiti minimi aderiranno ai protocollo. La data è legata all'approvvigionamento, partirà quando ci saranno le dosi necessarie e questo è rimesso alle valutazioni e al quadro del ministero della Sanità". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Rtl 102.5. "Lo potranno fare le imprese singole o quelle più piccole che si uniscono o ancora utilizzando gli ambulatori Inail. Dovranno comunicarlo alle aziende sanitarie locali, poi con il medico del lavoro che opera in quella azienda o con un medico individuato, si potrà procedere alla vaccinazione", ha aggiunto. "Potranno partecipare dipendenti, titolari e i lavoratori in somministrazione o quelli che temporaneamente svolgono una funzione in quella azienda. Si procederà cronologicamente secondo le richieste, saranno poi le regioni a smistare il traffico e definire le modalità logistiche, la cosa importante è che accanto al canale tradizionale ce ne sarà un altro. Per le imprese sarà importante perchè significherà vedere vaccinati i propri dipendenti", ha concluso Orlando. (ITALPRESS). tan/ads/mgg/red 07-Apr-21 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA