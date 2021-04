Covid, Mattarella "Con l'innovazione possibile non fermarsi"

ROMA (ITALPRESS) - "Pur in presenza di una drammatica pandemia - improvvisa nel suo insorgere e veloce nella sua diffusione in tutto il mondo - è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività svolgendo la propria missione e trovando strumenti innovativi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della piattaforma "Dante.global". "Ne è una conferma questa piattaforma Dante.global che consente di affiancare alla rete tradizionale la rete digitale - ha proseguito il capo dello Stato -. Naturalmente questa non sostituisce le persone - condizione fortunatamente impossibile - e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti ma, affiancandoli, consente loro strumenti nuovi, un sostegno immediato nell'emergenza sanitaria e uno strumento nella nuova normalità - cui approderemo da qui a poco - per svolgere con maggiore efficacia, globalmente, le proprie attività". "Il digitale consente di offrire in tempo reale - come è noto in tutto il mondo - un'immagine degli elementi che il nostro Paese presenta, con la bellezza dei suoi territori e dei suoi luoghi, con i prodotti e i caratteri del modello di vita italiano, con la sua cultura: sostanzialmente un'offerta a quanti sono aspiranti italiani, a quanti, cioè, apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto il mondo. Ed è una platea amplissima, davvero", ha detto ancora Mattarella, per il quale "la piattaforma consente di raggiungerli in maniera efficace, affiancando così al legame tradizionale della 'Dante Alighieri' con i suoi interlocutori nel rapporto affettivo con la Patria d'origine una dimensione di empatia verso altri soggetti e altri interlocutori". (ITALPRESS). sat/red 14-Apr-21 15:10

