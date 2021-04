Covid, Fedriga "Coprifuoco alle 23 priorità regioni"

ROMA (ITALPRESS) - "La nostra priorità come Regioni è quella del coprifuoco. Abbiamo proposto all'unanimità un miglioramento della bozza del decreto, con la richiesta dello spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni, intervenuto a Radio Kiss Kiss. "Pensiamo ai ristoranti, andando a cena fuori nei locali consentiti dovremmo andare via alle 21,30, non penso che rappresenti un serio rischio spostarlo di un'ora". (ITALPRESS). mgg/red 22-Apr-21 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA