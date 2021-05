Cultura, Franceschini "Chiesti fondi per sostenere la transizione"

ROMA (ITALPRESS) - "Dal 26 aprile in zona gialla è possibile riaprire luoghi di spettacolo ma con delle limitazioni. Queste misure consentono la ripartenza ma richiederanno di continuare con una misura di sostegno perché riaperture parziali non danno redditività, sto chiedendo dei fondi per sostenere la fase transitoria. Questi mesi ci hanno consentito di censire l'arcipelago dei lavoratori non garantiti, abbiamo un censimento chiaro di questo mondo, questo è frutto di quella indagine conoscitiva; con il Ministero del Lavoro stiamo lavorando su un provvedimento che intervenga sulle anomalie del mondo dello spettacolo". A dirlo il ministro della Cultura Dario Franceschini durante il Question Time alla Camera. (ITALPRESS). tai/sat/red 05-Mag-21 16:50

