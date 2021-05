Giochi, Schiavolin (Snaitech) "Sostenibilità driver di innovazione"

ROMA (ITALPRESS) - "Salutiamo con grande favore i numerosi messaggi di approvazione che ci sono pervenuti a vario titolo per l'adesione di Snaitech all'United Nations Global Compact, la più grande iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business. Si tratta di un importante progetto che rappresenta solo una parte dell'impegno che da anni ci vede protagonisti nel sociale". Lo afferma Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. "In Snaitech siamo fermamente convinti - prosegue Schiavolin - che ci debba essere un continuo scambio di valore tra le imprese e il mondo che le circonda. Non c'è possibilità di sviluppo aziendale in un tessuto sociale privo di sensibilità ambientale, arretrato e poco attento alle esigenze dei singoli. Per una azienda come la nostra è importante prenderci cura dell'ambiente con azioni dirette, lavorando su processi che rispettino il territorio e la società, ma anche responsabilizzando gli stakeholders e i nostri collaboratori". "Oggi la parola sostenibilità non indica solo una visione di lungo periodo e un approccio capace di soddisfare i bisogni delle nuove generazioni senza compromettere le possibilità di quelle future. La sostenibilità rappresenta anche un driver di innovazione fondamentale - conclude l'ad di Snaitech -. Allineare le nostre strategie con i 10 Principi dettati dalle Nazioni Unite e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda 2030 ha dunque un valore sociale quanto strategico in termini di ricerca e sviluppo progettuale". (ITALPRESS). sat/com 06-Mag-21 19:38

